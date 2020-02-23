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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 06:54 م

منتخب الشباب يفوز على موريتانيا بالبطولة العربية

منتخب شباب العراق
تأهل منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الأحد، بعد الفوز على موريتانيا 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن منافسات الجولة الثالثة و الاخيرة لفرق المجموعة الاولى بالبطولة العربية الجارية في السعودية، فيما تعادل الكويت مع تونس 1- 1، في نفس الجولة ولحساب المجموعة ذاتها.
بداية الشوط الاول والمباراة شهدت أفضلية عراقية وضغط في بناء الهجمات والوصول للمرمى الموريتاني، ونتيجة للضغط أعلن العراق عن هدف التقدم بتعاون المدافع الموريتاني، عندما ارسل محمد المياحي في الدقيقة 23 كرة عرضية سددها بالخطأ اللاعب الموريتاني عبد الله كمارا الى شباكه، وبعد الهدف تراجع المنتخب العراقي في الاداء الهجومي والانشغال بالدفاع فقط، لينتهي الشوط الاول عراقيا 1- صفر.

الشوط الثاني شهد تبادلا في الافضلية وتهديد مرمى الاخر، رغم ان الفرص العراقية كانت اكثر فعالية بالوصول الى الحارس الموريتاني، حتى حانت الدقيقة 82 وهدف عراقي ثاني بواسطة رضا فاضل، لينتهي اللقاء عراقيا 2- صفر.
وبانتهاء تصفيات المجموعة الاولى في البطولة، تصدر المنتخب التونسي المجموعة بـ 7 نقاط يليه العراق بـ 4 نقاط، ومن ثم المنتخب الموريتاني بـ 3 نقاط والكويت بنقطتين، حيث تأهل المنتخبان التونسي والعراقي الى الدور ربع النهائي، فيما ودع الكويت وموريتانيا البطولة.
بدوره أنهى المنتخب المغربي، دور مجموعات كأس العرب لأقل من 20 سنة، المنظمة في السعودية، بالعلامة الكاملة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي وهزم منتخب مدغشقر ،اليوم الاحد، بنتيجة هدفين لواحد .
وتمكن أسود الأطلس من هز شباك  المنتخب الملغاشي وافتتاح النتيجة في الدقيقة 51 عن طري عمر العمراني، ونجح منتخب مدغشقر في تعديل الكفة عن طريق اللاعب أرنو في حدود الدقيقة 76.
ونجحت العناصر الوطنية في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 بواسطة  المبارك المهدي من نقطة الجزاء .
وعقب تسجيله الفوز الثالث ، استطاع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة من تصدر المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، متبوعا بالمنتخب البحريني برصيد ست نقاط.
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