ماهي الوزارة التي سيستحدثها علاوي لارضاء الاكراد ؟

اعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا :" ان المفاوضات مازالت جارية في بغداد للتوصل الى صيغة توافقية قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية " ، مبيناً :" ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وعد بزيادة حصة المكون الكردي في حكومته من ثلاثة وزراء الى اربعة".



وقال ميرزا في تصريح صحفي :" ان الحقيبة الوزارية الرابعة التي ستضاف الى حصة المكون الكردي ستكون باسم (وزارة الدولة لشؤون اقليم كردستان) ".



واضاف :" ان علاوي اشترط تسمية كافة الوزراء بعيداً عن ترشيحات الكتل السياسية والاحزاب باستثناء الوزارة الجديدة ، اذ اعطى للاحزاب الكردية الحرية بتسمية من يرونه مناسباً لها ".

ف.ا