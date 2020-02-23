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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 06:40 م

تصديق اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة في البصرة

محكمة استئناف البصرة

صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة في المدينة.

 وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى ان :  المتهمين قاما مع متهمين اثنين هاربين بسرقة المبلغ الخاص برواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة بعد ان سحبه من مصرف الرافدين وتوجه به الى مكتبه في منطقة العشار حيث اعترضت طريقه مجموعة مسلحة  تنكرت بالزي العسكري واستولت على المبلغ تحت تهديد السلاح.
 
وأضاف البيان ان : المتهمين اعترفا صراحة بإشتراكهم بالحادث مع متهمين آخرين أحدهم شرطي يعمل في مصرف الرافدين قام بتزويدهم بالمعلومات.

 وتابع ان  : كشف الدلالة للمتهمين جاء مطابق لاعترافاتهما التي أدليابها للمحكمة .مشيرا الى ان المحكمة صدقت أقوالهما استناداً لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي.

ف.ا
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