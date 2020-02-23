فحص للإيرانيين و الصينين المتواجدين فى البلاد والحد من تحركاتهم

كشف مصدران طبيان في محافظتي كركوك وصلاح الدين يوم الأحد، إن فريقًا صحيًا في المحافظتين بدأت بإجراءات وقائية على العاملين في العراق من حاملي الجنسية الإيرانية والصينية مع الحد من تحركاتهم .

وقال المصدران، إن" أطباء في محافظة كركوك وصلاح الدين باشروا اليوم بعمليات فحص الإيرانيين المقيمين في المواقع التي يعملون فيها وان الفحص الأولي شمل ما يقارب من ٥٠ إيرانيا يعملون في أحد مشاريع الكهرباء في قضاء الدبس شمال غرب كركوك وتم فحصهم بصورة دقيقة"، لافتًا إلى أن" الطاقم الصحي أصدر توجيهات للحد من تحركاتهم ".

وأضاف المصدران ، أن" فرق طبية مماثلة تحركت على الصينيين العاملين في مواقع تابعة لوزارة الكهرباء وأجرت فحوصات على الصينين ودعتهم للحد من تحركاتهم او انتقالهم من العراق الى الصين".

وأشار المصدران إلى أن" فرق صحي في عموم المحافظات بدأت بعمليات مماثلة على الصينين والإيرانيين لمنع انتشار او دخول المرض الى العراق"