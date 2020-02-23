النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة ,إلى أن فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الكمركية في مركز كمرك زرباطية؛ لقيامه بالسماح لإحدى الشركات بإدخال كميات كبيرة من البضائع المشمولة بالإعفاء الكمركي دون تنزيل تلك الكميات في سجل الإعفاء الكمركي ، موضحة أن ذلك أدى إلى تجاوز الشركة لرصيدها من البضائع المشمولة بالإعفاء.



وأضافت الدائرة إن مقدار التجاوز بلغ / 27 / الف طن , الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بمبلغ تجاوز ملياري دينار يمثل قيمة الرسم الكمركي للبضاعة التي أدخلت لمصلحة الشركة فوق رصيدها المشمول بالإعفاء.



ف.ا