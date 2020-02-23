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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 06:31 م

النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار

النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول  في مركز گمرك زرباطية في محافظة واسط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العام.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة ,إلى أن فريق عمل من مكتب تحقيق واسط تمكن من ضبط مسؤول الشؤون الكمركية  في مركز كمرك زرباطية؛ لقيامه بالسماح لإحدى الشركات بإدخال كميات كبيرة من البضائع المشمولة بالإعفاء الكمركي دون تنزيل تلك الكميات في سجل الإعفاء الكمركي ، موضحة أن ذلك أدى إلى تجاوز الشركة لرصيدها من البضائع المشمولة بالإعفاء.

وأضافت الدائرة إن مقدار التجاوز بلغ / 27 / الف طن , الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بمبلغ تجاوز ملياري دينار يمثل قيمة الرسم الكمركي للبضاعة التي أدخلت لمصلحة الشركة فوق رصيدها المشمول بالإعفاء.

ف.ا
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