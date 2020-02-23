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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 06:28 م

سلام الشمري : التصويت على الكابينة الوزارية ..بيان وطنية ممثلي الشعب

سلام الشمري


اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اهمية الحضور النيابي المكثف لجلسة البرلمان الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية.

وقال في بيان صحفي ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل كابينته الوزارية وبانتظار الجلسة النيابية الاستثنائية للتصويت والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي ومتطلبات الشعب المشروعة للفترة المقبلة.

واضاف الشمري ان اصحاب المحاصصة وشراء المناصب لايروق لهم الكابينة الوزارية المستقلة بل على العكس يفضلون بقاء المناصب وفق نظام الحكومات السابقة والتي ثار الشعب ضدها. 

وشدد على ان  التصويت على الكابينة الوزارية ..بيان وطنية ممثلي الشعب وكشف اصحاب المحاصصة والذين بدؤا باطلاق التصريحات والشعارات ضدها محاولة منهم لفشل عقد الجلسة واستمرار الامور على ماهو عليه خدمة لاهداف ضيقة واجندات حزبية .

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي دعا مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم غد للتصويت على منح الثقة لكابينته الوزارية المؤقتة.

ف.ا
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