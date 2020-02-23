بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 شباط 2020 04:51 م

التميمي: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد حل مجلس النواب

مجلس النواب

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد حل البرلمان.

وكتب التميمي على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" وتابعتها "الغد برس" قائلا انه "لا يوجد في المادة ٧٦ بفقراتها الخمسة تحديد مدة لرئيس الوزراء المكلف يكون فيها رئيسا للوزراء وإنما جاء النص مطلقا".

وأضاف أنه "يمكن تحديد ذلك عن طريق البرنامج الوزاري المقدم من محمد علاوي وأن يراقب ذلك من البرلمان وان يسأل علاوي عليه في حالة عدم التنفيذ، وان يحدد فيه موعد الانتخابات المبكرة ومحاكمة قتلة المتظاهرين".

وأشار التميمي إلى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة الا بعد حل البرلمان والذي يمكن أن يحل بطلب من ثلث أعضائه أو بموافقة رئيس الجمهورية بطلب من رئيس مجلس الوزراء".

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