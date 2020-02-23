الطائي: فؤاد حسين سبب الخلاف بين علاوي والكرد

أكد الخبير السياسي عقيل الطائي، أن القيادي الكردي فؤاد حسين هو سبب الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقادة الكرد.



وقال الطائي في تصريح صحفي، إن "الكرد مصرون على تسليم وزارة النفط للقيادي الكردي فؤاد حسين وهذا هو سر الخلاف بينهم وبين توفيق علاوي الذي كان رايه بأن حسين متحزب وفشل سابقا بإدارة وزارة المالية".



وأضاف أن "علاوي طلب من الكرد ترشيح اشخاص اخرون، الاكراد عندما يمر العراق بمحنة يتعاملون على انهم دولة وعندما يطرح موضوع الموازنة والمناصب يقولون نحن جزء مهما من العراق".



وأوضح الطائي، "إذا نجحت حكومة علاوي ومررت ستكسر كل القواعد التخريبية وابرزها تبادل المنافع والمصالح الحزبية وفق مبدأ شيلني واشيلك المعروفة لدى الكتل السياسية وكذلك ستكسر قاعدة تقسيم الرئاسات الثلاث بين الشيعة والسنة والكرد".





