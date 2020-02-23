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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 03:27 م

مصدر : الشروط التي وضعت أمام حكومة علاوي تعجيزية وتهدد بانهيارها

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كشف مصدر سياسي، عن الشروط التي وضعت امام حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان بعض الشروط عصية على التنفيذ.

وقال المصدر ان “بعض الكتل السياسية وضعت شروطا على رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي”، مبينا ان “بعض الشروط عصية على التنفيذ بحسب مراقبين”.

واضاف ان “من هذه الشروط إخراج القوات الأجنبية، وتحديداً الأميركية من البلاد، فيما تطالب كتل اخرى بضمان حصصها من المناصب والمكاسب، فضلاً عن جملة شروط أخرى تفرض أن تنفذها الحكومة الجديدة مثل إعادة النازحين لمدنهم وحسم ملف المخطوفين والمقابر الجماعية وإعمار مدن شمال وغرب العراق، وملف المعتقلين في السجون، والتوازن الوظيفي داخل مؤسسات الدولة”.

وتابع ان “كتل اخرى متمسكة بمبدأ المحاصصة، وهو العرف الساري في البلاد منذ عام 2003، وتسميه الاستحقاق الانتخابي”، موضحا ان “هذه التحديات تصطدم هي الأخرى بمطالب المحتجين الصعبة على القوى السياسية، ومنها رحيل الأحزاب في الانتخابات المبكرة، وكشف قتلة المتظاهرين والتأسيس لدولة مدنية تضمن للعراقيين حقوقهم، فضلاً عن الاستجابة لدعوات المرجعية التي تطالب بمحاربة الفساد ومحاكمة مسبّبي الفوضى في البلاد على المستويات كافة”.


وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة جمعت قادة الكتل السياسية برئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، من أجل الوصول الى اتفاق وتوافق بشأن التشكيلة الوزارية، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال بعض النقاط الخلافية قائمة بين هذه القوى والتي سببت بعرقلة سير الحوارات.

ع د

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