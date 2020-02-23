نائب: البرلمان لم يتسلم أسماء الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي حتى الآن

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاحد, أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يرسل أسماء مرشحي كابينته الوزارية والبرنامج الحكومي للبرلمان لغاية الان, مشيرا إلى ان حضور جلسة التصويت الاستثنائية سيكون حضورا سياسيا.

وقال المسعودي في تصريح له , ان “علاوي لم يرسل الى البرلمان أسماء مرشحي الكابينة الوزارية ولاحتى البرنامج الحكومي في حين ان النظام الداخلي لمجلس النواب يشير الى ان ارسال مرشحي الوزرات الى المجلس ان لايقل عن 48 ساعة”.

وأضاف ان “آلية عقد الجلسة الاستثنائية متوفرة وهي تقديم طلب من رئيس الحكومة المكلف وهذا حصل وكذلك تقديم طلب من 50 نائبا الى رئيس المجلس”.

وكان مجلس النواب قرر، اليوم الأحد، تأجيل عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى يوم الأربعاء المقبل بعدما كانت مقررة غدا الاثنين.

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