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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 02:51 م

نائبة كردية: علاوي مرشح الأحزاب الشيعية ويتعامل مع كردستان كضيعة

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انتقدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجار، الاحد، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرة إلى أنه يتعامل مع إقليم كردستان   العراق  كـ”ضيعة”.
وقالت نجار في تصريح  لها إن “علاوي يتعامل مع الاقليم كضيعة او محافظة ولن نسمح له بالتعامل معنا بهذه الطريقة”، مشيرة إلى أن “علاوي مرشح عدد من الأحزاب الشيعية”
وأضافت نجار، أن “الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بفرض الإرادة السياسية التي ينتهجها علاوي”، مؤكدة أن “الإقليم ليس محافظة أو ضيعة يتعامل معها علاوي للقبول بشروطه بشأن عدم ترشح وزراء من الإقليم”.
ولفتت إلى أن “علاوي أثبت أنه ليس سياسي محنك وتعامله بهذه الطريقة وضع نفسه في خانة الرفض السياسي منذ اللحظة الأولى”. 
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