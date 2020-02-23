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الأحد, 23 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 شباط 2020 02:37 م

إصابة 25 شخصا وانهيار بمنازل جراء زلزال إيران

زلزال

قال رئيس مركز الطوارئ في العلوم الطبية في محافظة اذربايجان الغربية في إيران، إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 25 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم الأحد قضاء قطور في مدينة خوي شمال غرب إيران.

وأضاف باقر بهرامي، أن معظم المصابين تمت معالجتهم وعادوا الى منازلهم.
وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم قضاء قطور في مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران).

وتسببت الزلال ايضا بانهيار المنازل بعدد من القرى، ووقع نحو 15 هزة ارتدادية.

واعلن مركز رصد الزلزال بموسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و 22 دقيقة و59 ثانية من صباح اليوم وفي عمق 6 كيلومتر تحت الارض علي بعد 17 كيلومتر من قضاء قطور.

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