الكويت تحظر دخول السفن الإيرانية

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، منع دخول السفن الإيرانية إلى جميع موانئ البلاد مهما كانت حمولتها.

وقررت مؤسسة الموانئ إغلاق موانئ البلاد أمام السفن الإيرانية مهما كانت حمولتها، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.

وكانت الكويت قد أعلنت يوم السبت إرسال 5 طائرات إلى إيران لإخلاء نحو 700 مواطن كإجراء احترازي خشية من انتشار فيروس كورونا.

وأدى انتشار فيروس كورونا في إيران إلى وفاة 7 أشخاص، فيما تزايد عدد المصابين به، وفقا لما تعلنه وزارة الصحة الإيرانية بين الحين والآخر.



