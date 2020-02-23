محافظ بابل يعفي مدير مديرية الزراعة في المحافظة

أفاد مصدر محلي في محافظة بابل، الأحد، بأن محافظ بابل وكالة حسن منديل انهى تكليف مدير مديرية الزراعة صلاح الجشعمي.

وقال المصدر في تصريح له إن “المحافظ وكالة حسن منديل كلف المهندس (خالد عبيد علي) بمهام ادارة مديرية زراعة بابل بعد ان انهى تكليف المهندس صلاح الجشعمي”.

واضاف المصدر ان “القرار عده سياسيو المحافظة ضمن خارطة المحاصصة الحزبية وهناك محاولات للضغط على المحافظ للعدول عنه”.