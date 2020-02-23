تواصل التظاهرات الطلابية في الديوانية وواسط لدعم الاحتجاجات الشعبية

نظم المئات من طلبة الكليات في جامعتي القادسية وواسط تظاهرات ومسيرات تضامنية لدعم الاحتجاجات الشعبية العامة.

وقال متظاهرون في الديوانية، إن العشرات من طلبة كليتي الطب والصيدلة تظاهروا في ساحة اعتصام شهداء 25 تشرين لدعم الاحتجاجات الشعبية واعتصامات المحافظة ومساندة مطالب المتظاهرين والتأكيد على تنفيذ مطالب المعتصمين.

كما أكد نشطاء في الكوت أن المئات من طلبة واسط تظاهروا تأكيدا لاستمرارهم في المطالبة بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والانتماءات الحزبية.

وأضافوا أن ممثليهم القوا بيانا اوضحوا فيه استقلالية طلبة الجامعة وترحيب ساحة التظاهر لكل الوفود من ساحة التظاهرات في كافة المحافظات.