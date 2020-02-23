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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 02:17 م

الخربيط : تأخير عقد جلسة البرلمان بسبب الخلافات بين الحلبوسي والكعبي

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أقر تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، بوجود خلافات بين رئيسه ونائبه حسن الكعبي، فيما قللت من شأن تلك الخلافات، معتبرة إياها “إجرائية”.

وقال القيادي بالتحالف النائب عبد الله الخربيط في تصريح له إن “التصريحات متضاربة (بين الحلبوسي والكعبي) علماً بأن الرجلين على المستوى الشخصي يبدوان كأخوين لا ينفصلان”.

وأضاف الخربيط، أن “دفة قيادة المجلس هي في النهاية بيد الحلبوسي ومع أن الأمر يبدو هكذا فإن السنة ما زالوا يرون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضامن للكثير من الأمور بما فيها اللحمة الوطنية وبالتالي فإن الخلاف ربما هو إجرائي ولا يتعلق بحقيقة المواقف بين الطرفين التي هي متطابقة إلى حدٍ كبير”.

واستبعد الخربيط “إمكانية عقد الجلسة بسبب استمرار الخلافات والتي يمكن أن تصل للأسف إلى شق اللحمة الوطنية من أجل رجل”.

ع د

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