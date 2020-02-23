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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 02:12 م

النزاهة : أوامر قبض واستقدام بحقِّ وزراء ومسؤولين

هيئة النزاهة

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن مجمل  تفاصيل أوامر القبض والاستقدام بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم ونواب وذوي الدرجات الخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وأكدت الدائرة بحسب بيان على  “صدور (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة خلال الشهر الماضي، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام، مبينة أن من بين المشمولين بأوامرالاستقدام (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة  حاليِّين وسابقين، إضافة إلى (5) محافظين سابقين و(20) مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.

وأضافت إنه “تمَّ إصدار أوامر قبضٍ بحق (3) محافظين و(4) مديرين عامين حاليِّين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة”.

وأوضحت الدائرة أن “المشمولين بأوامر القبض والاستقدام يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال والنقل، إضافة إلى مجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية للمحافظات ومجالس المحافظات”.

ع د

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