الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي

أكد الخبير السياسي، حامد الكفائي، أن عرقلة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عادل عبد المهدي.



وقال الكفائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "عرقلة تشكيل حكومة محمد علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي التي أساءت للشعب العراقي والنظام الديمقراطي".



وأضاف "هل هذا ما يريده المحتجون؟ علاوي طالب المحتجين بالبقاء في الساحات كي يساعدوه في إجراء الإصلاحات المطلوبة، أخواني المحتجين: يجب أن نتخلص من حكومة القناصين أولا".

