بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
مضيفو الخطوط الجوية العراقية: مستمرون في الاحتجاجات الطائي: فؤاد حسين سبب الخلاف بين علاوي والكرد إصابة 25 شخصا وانهيار بمنازل جراء زلزال إيران الصحة الإيرانية: 8 وفيات و43 حالة إصابة بفيروس كورونا الكويت تحظر دخول السفن الإيرانية تواصل التظاهرات الطلابية في الديوانية وواسط لدعم الاحتجاجات الشعبية الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي علاوي يتنازل عن اختيار الوزراء الكرد.. والأعرجي: جميع الكتل ساهمت بإضعاف موقف علاوي قوى سياسية شيعية تفجر مفاجأة وتطالب بإلغاء تكليف علاوي وبقاء عبد المهدي حتى الانتخابات المئات من طلبة جامعات ذي قار ينظمون مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 شباط 2020 02:09 م

الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي

علاوي وعبد المهدي
أكد الخبير السياسي، حامد الكفائي، أن عرقلة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال الكفائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "عرقلة تشكيل حكومة محمد علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي التي أساءت للشعب العراقي والنظام الديمقراطي".

وأضاف "هل هذا ما يريده المحتجون؟ علاوي طالب المحتجين بالبقاء في الساحات كي يساعدوه في إجراء الإصلاحات المطلوبة، أخواني المحتجين: يجب أن نتخلص من حكومة القناصين أولا".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيثم الهيتي

الهيتي يحذر: ثلث سكان بغداد قتلوا بسبب الطاعون القادم من إيران 21 شباط 2020 03:15 م

بهاء الاعرجي

الأعرجي: الغالبية تعمل المستحيل لإفشال حكومة علاوي 21 شباط 2020 03:08 م

ريان الكلداني

الكلداني: حكومة علاوي حملت موتها السريري مع ولادتها 16 شباط 2020 11:48 ص

تظاهرات العراق

أريك دايفيس: ثورة تشرين غيرت وجوهاً دمرت العراق وسرقت ثرواته 15 شباط 2020 04:12 م

المحلل السياسي والأمني هشام الهاشمي

خبير سياسي: توجه برلماني لعدم منح الثقة لحكومة المكلف محمد علاوي 15 شباط 2020 02:43 م

اياد علاوي

إياد علاوي يدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات 15 شباط 2020 01:17 م

أسامة النجيفي

النجيفي يدعو البرلمان الى حل نفسه بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة 15 شباط 2020 11:05 ص

محمد الحلبوسي

نائب سابق: إقالة الحلبوسي الخيار البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة 14 شباط 2020 01:16 م

التعليقات