علاوي يتنازل عن اختيار الوزراء الكرد.. والأعرجي: جميع الكتل ساهمت بإضعاف موقف علاوي

حذر نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، من أزمة كبيرة تلوح بالأفق، بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة للمكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الأعرجي، في تغريدة على منصة "تويتر"، "لقد أضعفت جميع الكتل السياسية موقف المكلّف بتشكيل الحكومة، بل ساهمت حتى تلك التي تدّعي دعمها له بذلك".

وأشار الأعرجي إلى أن "ذلك يُنذر بأزمةٍ كبيرة ستطرق الأبواب!".

من جانبه، كشف عضو الوفد الكردي، ضياء بطرس، كواليس الاجتماعي الثاني الذي جمعهم برئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال بطرس، في تصريح صحفي، إن "يوم أمس كان لنا اجتماع ثانٍ مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أفضل من الذي سبقه لأمور عدة".

وأوضح أن "علاوي أبدى مرونة، وتنازل عن قضية اختيار الوزراء الكرد من قبله حصرا، وأبدى مرونة في هذه القضية، بعد أن كان في الاجتماع السابق يصر على اختيار الوزراء بنفسه"، مشيرا الى أن علاوي "وافق شفهيا على اختيار ممثل لإقليم كردستان داخل مجلس الوزراء العراقي وذلك مراعاة لوضع الإقليم".

ولفت الى أن رئيس الوزراء المكلف "طرح بعض الأسماء علينا بشكل ودي، قبل طرحها على البرلمان، وهناك أسماء وشخصيات جيدة، ولكن البرلمان هو المعني أخيرا بالموافقة عليها".

وأشار، إلى أن "اجتماعا آخرَ لدينا بقادة الأحزاب والكتل السياسية".

ويوم أمس السبت، عقد رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اجتماعا مع وفد كردي لمناقشة المرشحين لكابينته الوزارية، الأمر الذي دفع الأخير لتأجيل اجتماعه بالنواب، المقرر مساء السبت، لعرض الوزراء والبرنامج الحكومي عليهم.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قد دعا، الاربعاء، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

وتضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يوم غد الاثنين.

وكان النائب عن سائرون، سلام الشمري، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أهمية الحضور النيابي المكثف لجلسة البرلمان الاستثنائية، بشأن التصويت على كابينة المكلف محمد توفيق علاوي، مشيراً إلى أن هناك محاولة لإفشال عقدها.

وقال الشمري في بيان، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل كابينته الوزارية وبانتظار الجلسة النيابية الاستثنائية للتصويت والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي ومتتطلبات الشعب المشروعة للفترة المقبلة".



وأضاف، أن "اصحاب المحاصصة وشراء المناصب لايروق لهم الكابينة الوزارية المستقلة بل على العكس يفضلون بقاء المناصب وفق نظام الحكومات السابقة والتي ثار الشعب ضدها".

وشدد الشمري على "ضرورة كشف اصحاب المحاصصة والذين بدأوا بإطلاق التصريحات والشعارات ضد الحكومة المرتقبة، في محاولة منهم لفشل عقد الجلسة واستمرار الامور على ما هو عليه خدمة لأهداف ضيقة واجندات حزبية".