قوى سياسية شيعية تفجر مفاجأة وتطالب بإلغاء تكليف علاوي وبقاء عبد المهدي حتى الانتخابات

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن دراسة قوى سياسية شيعية إرسال رسائل إلى مرجعية النجف، وكذلك إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقالت المصادر، إن قوى سياسية شيعية بارزة، عقدت اجتماعات موسعة، خلال اليومين الماضيين، من أجل دراسة إرسال رسائل إلى مرجعية النجف، وكذلك الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشأن المرحلة المقبلة في العراق.

وبينت أن رسالة عبدالمهدي، تتضمن المطالبة بإبقائه لقيادة المرحلة الانتقالية، لحين اجراء انتخابات مبكرة، ورسالة المرجعية، الطلب منها ايقاف شنها الانتقادات على الطبقة السياسية والحكومة، خصوصاً ان عبدالمهدي يرفض البقاء في منصبه إلى بعد موافقة المرجعية وايقاف انتقاداتها الى الحكومة.





