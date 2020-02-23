المئات من طلبة جامعات ذي قار ينظمون مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية

نظم المئات من طلبة جامعات ذي قار، اليوم الأحد، مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية دعما لزخم الاعتصام والتأكيد على استمرار المطالب الاحتجاجية في عملية التغيير الشامل.



وقال أحد المشاركين محمد كاظم، إنهم يواصلون مشاركاتهم اليومية في ساحة الاعتصام دعما لمعتصمي ساحة الحبوبي لإيصال رسالة إلى الكتل السياسية بعدم التراجع عن المطالب الشعبية وضرورة الاستجابة لها.



كما قال الطالب عباس كريم، إن شريحة الطلبة تعتبر من الداعمين للاعتصام في مدينة الناصرية وأنهم متواصلين في هذا الدعم لحين تحقيق المطالب.

