بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
مضيفو الخطوط الجوية العراقية: مستمرون في الاحتجاجات الطائي: فؤاد حسين سبب الخلاف بين علاوي والكرد إصابة 25 شخصا وانهيار بمنازل جراء زلزال إيران الصحة الإيرانية: 8 وفيات و43 حالة إصابة بفيروس كورونا الكويت تحظر دخول السفن الإيرانية تواصل التظاهرات الطلابية في الديوانية وواسط لدعم الاحتجاجات الشعبية الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي علاوي يتنازل عن اختيار الوزراء الكرد.. والأعرجي: جميع الكتل ساهمت بإضعاف موقف علاوي قوى سياسية شيعية تفجر مفاجأة وتطالب بإلغاء تكليف علاوي وبقاء عبد المهدي حتى الانتخابات المئات من طلبة جامعات ذي قار ينظمون مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 شباط 2020 01:14 م

المئات من طلبة جامعات ذي قار ينظمون مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية

تظاهرة
نظم المئات من طلبة جامعات ذي قار، اليوم الأحد، مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية دعما لزخم الاعتصام والتأكيد على استمرار المطالب الاحتجاجية في عملية التغيير الشامل.

وقال أحد المشاركين محمد كاظم، إنهم يواصلون مشاركاتهم اليومية في ساحة الاعتصام دعما لمعتصمي ساحة الحبوبي لإيصال رسالة إلى الكتل السياسية بعدم التراجع عن المطالب الشعبية وضرورة الاستجابة لها.

كما قال الطالب عباس كريم، إن شريحة الطلبة تعتبر من الداعمين للاعتصام في مدينة الناصرية وأنهم متواصلين في هذا الدعم لحين تحقيق المطالب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فؤاد حسين

الطائي: فؤاد حسين سبب الخلاف بين علاوي والكرد 23 شباط 2020 04:14 م

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

قرقاش: الاهتمام العالمي بأزمة اليمن لا يواكب الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة 23 شباط 2020 03:48 م

74d5158e-458f-4617-acdf-5ea19fdddd64_16x9_1200x676

مصدر : الشروط التي وضعت أمام حكومة علاوي تعجيزية وتهدد بانهيارها 23 شباط 2020 03:27 م

البرلمان

نائب: البرلمان لم يتسلم أسماء الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي حتى الآن 23 شباط 2020 03:21 م

safe_image (1)

الحلبوسي يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لرئاسة مجلس النواب غدا 23 شباط 2020 02:54 م

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

نائبة كردية: علاوي مرشح الأحزاب الشيعية ويتعامل مع كردستان كضيعة 23 شباط 2020 02:51 م

زلزال

إصابة 25 شخصا وانهيار بمنازل جراء زلزال إيران 23 شباط 2020 02:37 م

كورونا في إيران

الصحة الإيرانية: 8 وفيات و43 حالة إصابة بفيروس كورونا 23 شباط 2020 02:30 م

التعليقات