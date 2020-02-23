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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 23 شباط 2020 12:17 م

الصحة العالمية : حر العراق يقلل نسبة الاصابة بكورونا

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الصحة العالمية : حر العراق يقلل نسبة الاصابة بكورونا

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل، عن الاجراءات العراقية لمواجهة فايروس "كورونا"، فيما اكد :" ان حرارة الطقس تقلل بشكل كبير نسبة الاصابة بالفايروس ".

وقال اسماعيل في تصريحات متلفزة :" ان  منظمة الصحة العالمية تراقب الاوضاع وتتحرك بشكل أمثل لضمان سلامة العراقيين وهي بصدد تقييم الاجراءات التي تتبعها الصحة العراقية ".

واوضح ممثل منظمة الصحة العالمية :"  ان النظام الصحي في العراق كان قبل 40 سنة افضل نظام صحي في المنطقة ، الا ان الحصار والحروب ادت الى تراجع نظامه ، وهذا مايعترف به وزراء الصحة المتتالون".

واكد اسماعيل :" ان  منظمة الصحة العالمية مستمرة بدعم وزارة الصحة العراقية  بالمعدات الطبية لمواجهة كورونا "، مبينا انه :" تم تزويدالعراق بمحاليل التحاليل الخاصة باختبارات الكشف عن الفايروس للمختبر الرئيس المركزي، فضلا عن الاقنعة الواقية وغيرها من المعدات ".

واشار الى :" ان حرارة الطقس تقلل بشكل كبير نسبة الاصابة بالفايروس وهذا شيء جيد في العراق حيث ان صيف العراق حار" ،مستدركًا: " الا  ان امامنا نحو شهرين حتى قدوم الاجواء الحارة وقد يحدث وباء خلال هذه الشهرين ، لذلك لانريد ان يحصل مثل هذا ونقوم بتقديم كامل جهودنا لمنعه ".
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