الصحة العالمية : حر العراق يقلل نسبة الاصابة بكورونا



كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل، عن الاجراءات العراقية لمواجهة فايروس "كورونا"، فيما اكد :" ان حرارة الطقس تقلل بشكل كبير نسبة الاصابة بالفايروس ".



وقال اسماعيل في تصريحات متلفزة :" ان منظمة الصحة العالمية تراقب الاوضاع وتتحرك بشكل أمثل لضمان سلامة العراقيين وهي بصدد تقييم الاجراءات التي تتبعها الصحة العراقية ".



واوضح ممثل منظمة الصحة العالمية :" ان النظام الصحي في العراق كان قبل 40 سنة افضل نظام صحي في المنطقة ، الا ان الحصار والحروب ادت الى تراجع نظامه ، وهذا مايعترف به وزراء الصحة المتتالون".



واكد اسماعيل :" ان منظمة الصحة العالمية مستمرة بدعم وزارة الصحة العراقية بالمعدات الطبية لمواجهة كورونا "، مبينا انه :" تم تزويدالعراق بمحاليل التحاليل الخاصة باختبارات الكشف عن الفايروس للمختبر الرئيس المركزي، فضلا عن الاقنعة الواقية وغيرها من المعدات ".



واشار الى :" ان حرارة الطقس تقلل بشكل كبير نسبة الاصابة بالفايروس وهذا شيء جيد في العراق حيث ان صيف العراق حار" ،مستدركًا: " الا ان امامنا نحو شهرين حتى قدوم الاجواء الحارة وقد يحدث وباء خلال هذه الشهرين ، لذلك لانريد ان يحصل مثل هذا ونقوم بتقديم كامل جهودنا لمنعه ".