ربع مليون دينار غرامة على ممرض في الديوانية اشاع خبرا كاذبا عن فايروس كورونا



عاقبت السلطات المختصة ، ممرضا نشر خبرا كاذبا عن فايروس "كورونا" في محافظة الديوانية ، بغرامة مالية .



وقال مصدر حكومي :" ان ممرضا يعمل في دائرة صحة محافظة الديوانية وسط العراق، نشر يوم أمس خبرا على حسابه في فيسبوك عن دخول اول اصابة بالفايروس الى المحافظة ".



واضاف المصدر:" ان السلطات الامنية والصحية استنفرت جهودها بعد انتشار الخبر، ودققت في كل المراكز الصحية ولم تجد اي حقيقة لما نشر، وعلى اثر ذلك حققت مع الممرض وعرضته على قاضي التحقيق الذي قرر تغريمه (250) ألف دينار عراقي مايعادل (207) دولار اميركي ".