البطيخ : محمد علاوي يتعرض لضغوط .. والبرلمان ملزم بتمرير حكومته



اكد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، :" ان البرلمان ملزم بتمرير الحكومة الجديدة نتيجة ضغط الشارع العراقي "، فيما بين :" ان هناك ضغوطا داخلية وخارجية تمارس على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشان تشكيلته الوزارية".



وقال البطيخ في تصريح صحفي :" ان الاكراد يحاولون دائما مصادرة آراء الاخرين والضغط على علاوي، بالاضافة الى ماتمارس عليه من ضغوط اقليمية ودولية بشأن تشكيلة حكومته”.



وبين انه “في حال تمرير الحكومة الجديدة سيتجه البعض للبحث عن استحقاقاته السابقة ".



وبين البطيخ :" ان رئيس الوزراء المكلف يحاول الابتعاد عن المحاصصة وترشيح اسماء مستقلة وكفوءة داخل كابينته" ، مشيرا الى :" ان تمرير حكومة علاوي يمهد لاجراء انتخابات مبكرة والعبور بالبلد الى بر الامان ".