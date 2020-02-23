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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 23 شباط 2020 12:04 م

مجلة امريكية : العراق بحاجة لازاحة الطبقة السياسية باكملها

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مجلة امريكية : العراق بحاجة لازاحة الطبقة السياسية باكملها


اكدت  مجلة "فورين بولیسي" الامريكیة :"  ان العراق يحتاج الى ازاحة الطبقة السیاسیة باكملها، وان اختیار محمد توفیق علاوي رئیسا للوزراء لن يحسم الانتفاضة الشعبیة، ولن يرضي الولايات المتحدة ".

وقال جون حنا من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن في مقال نشرته المجلة :" ان على  الولايات المتحدة اتخاذ مجموعة من الخطوات من اجل  انقاذ العراق وضمان خروجه من النفوذ الايراني ".

ونصح حنا  ، الذي كان مستشارا للرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن :" بضرورة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باعتباره جاء نتيجة اتفاق قوى مقربة من إيران ، وان وجوده لن يعطي اية  فرصة لاحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس"، داعيا الى :" التركيز  على دعم الاحتجاجات من خلال البدء بحملة منسقة لابقاء اعين العالم مفتوحة على ما يجري فيها من اعتداءات تقوم بها اطراف موالية لايران ".

وخلص الى القول :" ان علاوي لا يمتلك اي فرصة لحل الازمتين الرئيستين اللتين  يعاني منهما العراق حاليا، والمتمثلتين بانهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، وثانيا عدم القدرة على انهاء نفوذ ايران والميليشيات الموالية لها الآخذ بالتصاعد يوما بعد يوم ".
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