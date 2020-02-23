الفتلاوي : الحلبوسي قد لايحضر جلسة الاثنين



رجح النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي عدم حضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي .



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الكتل السنية والكردية لازالت غير داعمة لحكومة علاوي ولديها تحفظ ، لان علاوي لم يرضخ لضغوطها وشروطها بتمرير مرشحيها ضمن كابينته الوزارية "، لافتا الى :" ان علاوي يجري مشاورات مع الكتل السنية والكردية في الوقت الحالي لحل جميع الاشكاليات ".



واضاف :" ان جلسة يوم الاثنين المقبل قد تعقد برئاسة نائب رئيس البرلمان ، ومن المتوقع عدم حضور الحلبوسي كونه غير داعم لحكومة علاوي " ، مبينا :" ان جميع الاسماء الوزارية المتداولة في وسائل الاعلام غير دقيقة وسربت منذ اسبوعين ".

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