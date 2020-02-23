نائبة : حكومة محمد علاولي مستقلة بالعنوان فقط !!



وصفت النائبة زهرة البجاري حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بانها :" مستقلة بالعنوان فقط " ، مبينة :" انها في حقيقة الامر تخضع لارادة زعامات الكتل السياسية".



وقالت البجاري في تصريح صحفي :" ان حكومة علاوي لا تختلف عن الحكومات السابقة سوى بعنوانها ".



واضافت :" ان مجلس النواب لم يطلع على الاسماء والبرنامج الحكومي ،| ونتمنى اختيار شخصيات مستقلة من الداخل وليس من الخارج".



واشارت النائبة البصرية الى :" ان البرلمان سينتفض في حال عرض علاوي اسماء مرشحي الوزارات من مزدوجي الجنسية "، مؤكدة :" ان مجلس النواب لن يسمح بتكرار الاخطاء السابقة التي وقع فيها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ".