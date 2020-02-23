بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
مضيفو الخطوط الجوية العراقية: مستمرون في الاحتجاجات الطائي: فؤاد حسين سبب الخلاف بين علاوي والكرد إصابة 25 شخصا وانهيار بمنازل جراء زلزال إيران الصحة الإيرانية: 8 وفيات و43 حالة إصابة بفيروس كورونا الكويت تحظر دخول السفن الإيرانية تواصل التظاهرات الطلابية في الديوانية وواسط لدعم الاحتجاجات الشعبية الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي علاوي يتنازل عن اختيار الوزراء الكرد.. والأعرجي: جميع الكتل ساهمت بإضعاف موقف علاوي قوى سياسية شيعية تفجر مفاجأة وتطالب بإلغاء تكليف علاوي وبقاء عبد المهدي حتى الانتخابات المئات من طلبة جامعات ذي قار ينظمون مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 11:53 ص

تحالف الشرعية يدمر زورقا مفخخا أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية من الحديدة

74d5158e-458f-4617-acdf-5ea19fdddd64_16x9_1200x676

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية بمضيق باب المندب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت، صباح اليوم الأحد، "محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وكذلك لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغما بحريا، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

وشدد العقيد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
441

مجلة امريكية : العراق بحاجة لازاحة الطبقة السياسية باكملها 23 شباط 2020 12:04 م

زلزال

تركيا: مصرع 7 أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران 23 شباط 2020 11:47 ص

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

حكومة "الوفاق" تدعو واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا 23 شباط 2020 11:33 ص

كورونا

إيران تغلق جامعاتها بعد فشل الحكومة في التصدي لفيروس كورونا 23 شباط 2020 11:30 ص

الرقابة الاممية

ميليشيات الحوثي الإيرانية تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة مجددا 23 شباط 2020 11:25 ص

نجاد

نجاد مهاجما خامنئي : ثمانون مليون إيراني لايفهمون وأنت وحدك الذي تفهم!! 23 شباط 2020 11:06 ص

طائرة إيرانية

إرسال طائرة لإخلاء طفل أردني من أربيل 23 شباط 2020 12:26 ص

كورونا

إيران تعلن عن وفاة 6 أشخاص بفيروس كورونا 22 شباط 2020 10:25 م

التعليقات