تركيا: مصرع 7 أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران

أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم الأحد، عن مصرع سبعة أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران.



وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لكن البلدين قالا إنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا.



وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات. وذكرت قناة (تي.آر.تي وورلد) التركية الرسمية أنه أثر في نحو 43 قرية في تركيا التي لها تاريخ من الزلازل القوية.



وقال مسؤول ليراني للتلفزيون الرسمي، "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الأن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".



لكن التلفزيون الرسمي نقل عن مسؤول آخر القول إن "وقوع ضحايا وأضرار مرجح جدا"



وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.



وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصا فيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.