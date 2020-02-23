نائب: الاجراءات الحكومية للحد من انتشار كورونا خجولة



اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب بدر الزيادي، اهمية اغلاق جميع المنافذ الحدودية مع الدول التي سجلت اصابات بفايروس كورونا.





وقال الزيادي،”: الى الآن الاجراءات الحكومية للحد من انتشار كورونا خجولة، ولا يوجد شيء ملموس على ارض الواقع. مشددا على ضرورة قيام السلطات التنفيذية بإغلاق جميع المنافذ الحدودية مع الدول التي اعلنت تسجيل اصابات بهذا المرض.





واضاف: ان لجنته ستجتمع اليوم مع لجنة الصحة والبيئة النيابية للوقوف حول الاجراءات المتخذة لمنع انتشار الفايروس. مؤكدا انه في حال عدم وجود استجابة فعلية من قبل الحكومة والجهات التنفيذية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية سيكون لنا موقف داخل مجلس النواب.