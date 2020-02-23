بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
مضيفو الخطوط الجوية العراقية: مستمرون في الاحتجاجات الطائي: فؤاد حسين سبب الخلاف بين علاوي والكرد إصابة 25 شخصا وانهيار بمنازل جراء زلزال إيران الصحة الإيرانية: 8 وفيات و43 حالة إصابة بفيروس كورونا الكويت تحظر دخول السفن الإيرانية تواصل التظاهرات الطلابية في الديوانية وواسط لدعم الاحتجاجات الشعبية الكفائي: عرقلة تشكيل حكومة علاوي تعني الإبقاء على حكومة القناصين برئاسة عبد المهدي علاوي يتنازل عن اختيار الوزراء الكرد.. والأعرجي: جميع الكتل ساهمت بإضعاف موقف علاوي قوى سياسية شيعية تفجر مفاجأة وتطالب بإلغاء تكليف علاوي وبقاء عبد المهدي حتى الانتخابات المئات من طلبة جامعات ذي قار ينظمون مسيرة تضامنية في ساحة اعتصام الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 11:30 ص

إيران تغلق جامعاتها بعد فشل الحكومة في التصدي لفيروس كورونا

كورونا

أغلقت إيران الجامعات في طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة في تصريح مساء السبت.

وقال وهاب زادة إن جميع الجامعات في محافظات طهران والبرز وقزوين والمركزية وقم وهمدان وأصفهان وجيلان ومازندران ستغلق حتى نهاية الأسبوع.

وسجلت إيران، مساء السبت، سادس حالة وفاة بفيروس كورونا، وفق التلفزيون الرسمي، وهي الأعلى خارج الصين، فيما تم اكتشاف حالات إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28.

ومعظم حالات الإصابة في مدينة قم التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.

إلى ذلك، دعا مسؤولو الصحة، الخميس، إلى تعليق كل التجمعات الدينية في قم.

كما قررت إيران تعليق الرحلات الدينية إلى العراق بسبب المخاوف من فيروس كورونا، حسب ما أفاد مسؤول يشرف على هذه الرحلات السبت.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن العراق أعلن، الخميس، حظر مرور الإيرانيين من المنافذ الحدودية لمدة ثلاثة أيام خشية انتشار المرض.

وصدر القرار بعدما قررت الخطوط الجوية العراقية تعليق رحلاتها إلى إيران.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في الصين أولاً لكنه ينتشر في عدد متزايد من الدول.

ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2442، الأحد، بعد إعلان الحكومة وفاة 97 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس. وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.

وحصلت غالبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76936 حالة.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
441

مجلة امريكية : العراق بحاجة لازاحة الطبقة السياسية باكملها 23 شباط 2020 12:04 م

74d5158e-458f-4617-acdf-5ea19fdddd64_16x9_1200x676

تحالف الشرعية يدمر زورقا مفخخا أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية من الحديدة 23 شباط 2020 11:53 ص

زلزال

تركيا: مصرع 7 أشخاص بعد زلزال قرب الحدود مع إيران 23 شباط 2020 11:47 ص

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

حكومة "الوفاق" تدعو واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا 23 شباط 2020 11:33 ص

الرقابة الاممية

ميليشيات الحوثي الإيرانية تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة مجددا 23 شباط 2020 11:25 ص

نجاد

نجاد مهاجما خامنئي : ثمانون مليون إيراني لايفهمون وأنت وحدك الذي تفهم!! 23 شباط 2020 11:06 ص

طائرة إيرانية

إرسال طائرة لإخلاء طفل أردني من أربيل 23 شباط 2020 12:26 ص

كورونا

إيران تعلن عن وفاة 6 أشخاص بفيروس كورونا 22 شباط 2020 10:25 م

التعليقات