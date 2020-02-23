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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 11:25 ص

ميليشيات الحوثي الإيرانية تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة مجددا

الرقابة الاممية

عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية في مدينة الحديدة، غربي اليمن.

ويأتي هذا الاستهداف الذي اعتبرته القوات المشتركة في الساحل الغربي "خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم"، بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة نقلا عن مصدر ميداني، إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء.

وكانت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الألمانية دانييلا روسلاك عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعا هاما مع ضباط الارتباط لإنقاذ آلية التهدئة التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية، وكذا سرعة نشر مراقبين أمميين إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس.

وخرج الاجتماع بعدة نقاط، أهمها وقف استهداف نقاط ضباط الارتباط.

وبحسب القوات المشتركة، فإن هذا الاستهداف الجديد لنقطة سيتي ماكس، من شأنه "وضع اللجنة الأممية على المحك".

وسبق للميليشيات الحوثية أن استهدفت نقاط الرقابة لضباط الارتباط، كان آخرها استهداف نقطة ضباط الارتباط في المنظر بقصف مدفعي مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن نقاط المراقبة التي تم إقرارها ونشرها في نوفمبر من العام الماضي، لا زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية والتي وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار، المتوافق عليه بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

وارتكبت ميليشيات الحوثي آلاف الخروقات للهدنة الأممية في الحديدة، أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا بالمئات من المدنيين الأبرياء في ظل صمت أممي مطبق عن تلك الانتهاكات الفظيعة، وفق اتهامات القوات المشتركة.

ع د

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