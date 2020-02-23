العثور على وكر لداعش الإرهابي يحتوي عبوات ناسفة في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، العثور على وكر لعصابات داعش الارهابية يحتوي على عبوات ناسفة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، لها ، ان “مفارز وكالة الاستخبارات نفذت عمليات أمنية في محافظة كركوك نتج عنها ضبط وكر تابع لعصابات داعش الإرهابي في وادي زغيتون “.

وأضافت انه “وجد بداخله ١١ مسطرة تفجير و٣ عبوات ناسفة علـى شكل جليكان و٥٠ اطلاقة عتاد أحادية”.

وبينت انه “تم العثور على صاروخ حربي نوع كاتيوشا من مخلفات داعش الإرهابية في ناحية العباسي”.

وأكدت انه “تم إتلاف المواد من قبل الجهد الهندسي في قاطع المسؤولية”.

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