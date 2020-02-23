نائب يدعو علاوي لتقديم كابينة وزارية توافقية توحد الجميع ووتوافق مع رغبة ومطالب المتظاهرين









دعا عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي رئيس الوزراء المكلف بتقديم كابينة وزارية توافقية توحد الجميع ووتوافق مع رغبة ومطالب المتظاهرين المشروعة.



وقال في رسالة موجهة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ان : العراق يمر اليوم بمنزلق خطير بسبب عدم الوصول الى تفاهم مع الشركاء في آلية موحدة تخدم الجميع في ظل عدم قناعة اغلب الكتل الاانهم مرغمين بسبب الازمة الراهنة في البلاد وهذا يعقد الملف.



واضاف التميمي : لذا اطلب من إلاخ المكلف محمد توفيق علاوي الجلوس مع جميع الكتل من اجل الخروج بكابينة مدعومة من الكتل السياسية حتى نخرج العراق من هذا المأزق الخطير.



واوضح : اننا نطمح اليوم بعراق واحد وعلى رئيس الوزراء المكلف ان يوحد العراقيين من خلال كابينة وزارية تتوافق مع رغبةالمتظاهرين ومطالبهم المشروعة.