طارق حرب : الحلبوسي لا يملك الصلاحية بتغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا اليها عبد المهدي





قال الخبير القانوني طارق حرب إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يملك الصلاحية بتغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأوضح حرب في بيان ، "في الجلسات العاديه للبرلمان هنالك لرئيس البرلمان صلاحية في تحديد موعد جلسة البرلمان وتأجليها وتغييرها لكن ليس لرئيس البرلمان هذه الصلاحية في الجلسة الاستثنائية التي يحدد موعدها من يدعو للجلسة من المخولين بموجب الدستور".".

وتابع حرب، "وبما ان الدعوه للجلسة الاستثنائيه وتحديد موعدها يوم الاثنين جاء من قبل رئيس الوزراء، فليس لرئيس البرلمان تغيير موعد الجلسة ما لم يوافق من دعا إليها".

وأشار حرب إلى أن "أحد نائبي رئيس البرلمان يتولى إدارة الجلسة في حالة عدم حضور رئيس البرلمان للجلسة الاستثنائية".



وكان عبد المهدي قد وجه، الخميس، كتاباً إلى البرلمان يدعوه فيه لعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة خلفه محمد توفيق علاوي.

إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال إن موعد الجلسة لا يمكن تحديدها ما لم يصل برنامج الحكومة والسير الذاتية لمرشحي الوزارات.