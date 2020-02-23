نائب يطالب باسناد بعض الحقائب الوزارية للمتظاهرين من اصحاب الخبرة والشهادة







طالب عضو مجلس النواب صادق مدلول باسناد بعض الحقائب الوزارية للمتظاهرين الشباب اصحاب الخبرة والشهادة .



وقال في بيان صحفي ان الطريقة التي يعمل بها رئيس الوزراء المكلف لا تلبي متطلبات الجماهير و المتظاهرين المستقلين الذين يطالبون بحكومة كفاءات يقودها شباب واع يمتلك الجنسية العراقية وعاش وواكب الحياة المأساوية وتحمل الجور والفقر والظلم " .



واضاف مدلول :" ان الشباب المنتفض يرفض من كان يعيش خارج البلد يتنعم ويمتلك الجنسية الاجنبية ليكون وزيرا " ، متسائلا :" الا يحق لقادة المتظاهرين من الشباب الذين تحملوا ماتحملو وهم يحملون الشهادات والخبرات ، ان يقودوا الوزارات وهم يحملون اهداف الثورة الاحتجاجية والاقرب لمطالب واهداف الشعب".



وعبر مدلول عن ثقته بان من بين هؤلاء القادة شباب من هو قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بالواقع من مرحلة الى اخرى تنسجم مع متطلبات الجماهير والمتظاهرين المستقلين.