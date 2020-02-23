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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 11:06 ص

نجاد مهاجما خامنئي : ثمانون مليون إيراني لايفهمون وأنت وحدك الذي تفهم!!

نجاد

هاجم الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد بصورة غير مباشرة في خطابه المرشد خامنئي خلال كلمة ألقاها في إقليم الأحواز، مشددا بالقول “يجب أن نتحد جميعا ونطرد الشيطان من بلادنا”.
وقال نجاد، “هل الثمانون مليون إيراني لا يفهمون وأنت وحدك تفهم؟ 97% من الشعب الإيراني يجتمعون لاختيار مطلبهم، ولكن يقول هذا الخيار غير جيد ويضر باقتصادنا”.
وأضاف نجاد، “هل أنت فقط من يعرف كيف يُشخّص السيء؟ هل بإمكانك أن تأتي لنا بأدلة على أنك أعلم من هذا الشعب”.
وأشار أحمدي نجاد إلى الحملة التي يتعرض لها شخصيا وأنصاره قائلا، أنتم اجتمعتم وتقومون بالتعبئة وتهاجمون لتقولوا للشعب الإيراني بأن هذا الخيار سيء وخطأ، ولكن 97% من الشعب الإيراني يقول بأن هذا العمل يجب أن يتم وأنتم تقولون، لا”، في إشارة إلى الدعوة لعدم التصويت لحميد بقائي مرشح نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.
وواصل نجاد هجومه الذي وُصف بأنه ضد المرشد قائلا، “من أنت؟ هل يمكن أن تقول لنا من أين أتيت؟ من الذي منح لك هذه الصلاحيات غير هذا الشعب؟”.
وتابع نجاد هجومه الشرس على الموقف من مرشحه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية قائلا، “الإيرانيون قاموا بالثورة ضد الشاه حتى لا يَرَوْا أناسا كهؤلاء”، وأضاف، “هؤلاء هم العذاب الإلهي ويجب أن نتحد جميعا ونطرد الشيطان من بلادنا”.
يذكر أنه بعد نهي المرشد لنجاد عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حاول الأخير الالتفاف على مطلب خامنئي من خلال دعمه لنائبه السابق حميد بقائي للوصول إلى منصب الرئاسة الإيرانية.

ع د

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