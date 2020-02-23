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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 10:52 ص

كتلة لديها مقعدان بالبرلمان رشحت 6 وزراء بحكومة علاوي!!

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كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري، الأحد، عن  ترشيح كتلة لديها مقعدان بالبرلمان لستة وزراء في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مؤكدة عدم حضور الكرد لن يحضروا جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية.
وقالت صبري في تصريح  لها ،  ان “الكتل السياسية الكبيرة هي التي تتوافق على وضع الحكومة حسب النظم السياسية الحديثة، في حين ان الحال يكون عكس ذلك في العراق”.

وأضافت، أن “الكرد لن يحضروا جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية كونها غير مقبولة”، مشيرة إلى أن “الكرد كانوا يأملون ان ياخذ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعين الاعتبار اننا كيان دستوري، لديه قيادة سياسية في الاقليم والمناصب التي تسمى “وزارية” هي سياسية، وبلا شك فان تلك المناصب يجب ان يكون ترشيح أسمائها من قبل الكتل السياسية وليس من شخصيات معينة”.

وتساءلت صبري: “هل الافضل ان ترشح الكتل السياسية المرشحين بعد رؤية معينة وهي من تتبناها وتكون مسؤولة عن الفشل في حال حصوله؟ او تتبنى شخصية سياسية معينة الترشيح وتتنصل بعدها في حال فشل الوزير في اداء مهمته؟”.

وأكدت صبري ان “الكرد رفضوا بشكل تام ترشيح شخصيات معينة في الحكومة والادعاء بأنها تمثلهم، مشيرةً إلى ان “علاوي غير مستقل وجاء بتوافق كتلتين ولم يحظ بتأييد الشارع على ترشيحه لغاية الان”.

ع د

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