مفاوضات الوقت الضائع.. وفد كردي يلتقي علاوي قبل جلسة الغد

كشف مصدر كردي، اليوم الأحد، عن جولة مفاوضات جديدة سيجريها وفد كردي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل ساعات من الجلسة الاستثنائية المقررة لتمرير الحكومة.



وقال المصدر ، إن “وفدا كرديا سيبدأ، اليوم، جولة مفاوضات ومشاورات جديدة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل جلسة الغد الاستثنائية المقررة لتمرير الحكومة”.



ووصف المصدر المفاوضات المرتقبة بأنها “مفاوضات الساعات الحاسمة والأخيرة”، مؤكدا أن “الكرد جادين في دعم حكومة علاوي وتمريرها”.



وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم رجح في تصريح لـه ، امس السبت، تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا الاثنين لعدم إرسال علاوي كابينته الوزارية بشكل رسمي لمجلس النواب.

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