بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
حقوق الانسان النيابية تحذر من خطورة كورونا.. وتطالب الصحة والتربية بالتثقيف نائب :دعوة علاوي لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته مخالفة قانونية صريحـة نائب يدعو علاوي لتقديم كابينة وزارية توافقية توحد الجميع ووتوافق مع رغبة ومطالب المتظاهرين طارق حرب : الحلبوسي لا يملك الصلاحية بتغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا اليها عبد المهدي نائب عن التغيير: لن اصوت على كابينة علاوي ومعظم الاسماء حزبیة ومن مزدوجي الجنسیة نائب يطالب باسناد بعض الحقائب الوزارية للمتظاهرين من اصحاب الخبرة والشهادة باتجاه المحافظين للفوز في انتخابات إيران.. هل يتجرع خامنئي كأس السم ؟ الأمور تصل إلى حافة الهاوية.. جدل سياسي حاد يسبق جلسة برلمان الحلبوسي متظاهرو العراق يستعدون لمليونية 25 فبراير.. والصدر يهدد بالنزول إلى الشارع العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 شباط 2020 10:36 ص

باتجاه المحافظين للفوز في انتخابات إيران.. هل يتجرع خامنئي كأس السم ؟

خامنئي

يتجه المحافظين في إيران للفوز بأغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية، كما يبدو أيضا أنهم الأوفر حظا لاقتناص الرئاسة العام المقبل لكن الأزمة الاقتصادية قد تجبرهم على التواصل مع الولايات المتحدة رغم إحكام قبضتهم على السلطة.

لكن تزايد الاستياء من الصعوبات الاقتصادية، والذي أدى لإحجام الكثير من الإيرانيين عن المشاركة في التصويت الجمعة، قد يجبر ملالي إيران على اللجوء للدبلوماسية بدلا من المواجهة والتي كادت تؤدي لنشوب حرب شاملة بين الطرفين في يناير.

لكن بعض المطلعين على الشأن الإيراني من الداخل يقولون إن علي خامنئي قد يضطر إلى "تجرع كأس السم" من جديد في إشارة لتصريح شهير أدلى به سلفه الخميني عندما اضطر إلى الموافقة على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وأنهت الحرب العراقية الإيرانية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988.

ولا يترك الوضع الهش للاقتصاد الإيراني الكثير من الخيارات أمام السلطات الحاكمة خاصة بعد أن أضعفته حملة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها الولايات المتحدة وأدت لخنق صادرات النفط الحيوية كما أضعفه أيضا الفساد وسوء الإدارة مما أقصى العديد من الإيرانيين.

وعلى الرغم من الصعوبة البالغة لحل تلك القضايا إلا أن بدء محادثات مباشرة في أي منها قد يشكل تغيرا في المشهد الدبلوماسي.

وربما تتوفر لغلاة المحافظين في إيران، المفضلين لدى خامنئي منذ فترة طويلة والذين ستزيد هيمنتهم بعد تصويت الجمعة، مساحة أكبر من النفوذ السياسي للتواصل مع واشنطن إذا رأوا أن ذلك أصبح ضروريا.

وجاء تقدم غلاة المحافظين في التصويت البرلماني بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور أوراق ترشح آلاف المعتدلين والمحافظين. ومجلس صيانة الدستور هو الجهة المنوط بها التدقيق في أوراق الراغبين في الترشح ويلي المرشد مباشرة في هرم السلطة في إيران.

ويضع النظام الثنائي، الذي يمزج بين نظام الحكم الجمهوري وحكم رجال الدين، السلطة الحاسمة في يد المؤسسة المحافظة بشدة والتي أحكمت من قبل قبضتها على أدوات السيطرة عند مواجهة تهديدات خارجية وداخلية.

وعلى الرغم من أن البرلمان ليس له تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية، إذ يعود القول الفصل في الملفات الأساسية لخامنئي، إلا أن تحقيق الفوز في الانتخابات قد يشكل المشهد السياسي الإيراني لسنوات قادمة بمنح غلاة المحافظين نصرا أكبر، يمثل أرضية أكثر صلابة لحملة الانتخابات الرئاسية في 2021.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علاوي

الأمور تصل إلى حافة الهاوية.. جدل سياسي حاد يسبق جلسة برلمان الحلبوسي 23 شباط 2020 10:19 ص

الصدر

متظاهرو العراق يستعدون لمليونية 25 فبراير.. والصدر يهدد بالنزول إلى الشارع 23 شباط 2020 10:00 ص

كوثراني

كوثراني.. رجل الظل النافذ مسؤول ملف العراق بميليشيا حزب الله 23 شباط 2020 02:46 ص

كورونا

تقرير صدامات في طهران.. الإيرانيون للملالي: لا تقتلنا بـ" كورونا" 23 شباط 2020 01:23 ص

احتجاجات العراق

تقرير| الساعات الأعنف في المظاهرات العراقية بعد تدخل مباشر من ميلشيا حزب الله 22 شباط 2020 11:12 م

1

متظاهرو العراق يوجهون رسالة نارية: #راجعيلكم_بمليونية في 25 فبراير الجاري 22 شباط 2020 07:15 م

علاوي والحلبوسي والكعبي

غموض مصير حكومة محمد علاوي.. وتضارب بين الحلبوسي والكعبي 22 شباط 2020 07:12 م

علاوي

علاوي يثير خلافات سياسية محتدمة.. والتحالفات السياسية باتت على وشك تصدع جديد 22 شباط 2020 07:07 م

التعليقات