الأمور تصل إلى حافة الهاوية.. جدل سياسي حاد يسبق جلسة برلمان الحلبوسي

أكد مراقبون، أن الأمور وصلت إلى حافة الهاوية بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب والكتل السياسية.

وأضافوا أن الدعوة التي كان وجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للكتل السياسية للحضور إلى القصر الحكومي من أجل عرض كابينته الوزارية أجلت إلى اليوم.

وأشاروا إلى أن المفاوضات على الجبهة السنية تحولت إلى معركة كسر إرادات بين طرف يقوده رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي ومعه قيادات سنية من أمثال خميس الخنجر المتحالف مع كتلة البناء والوزير السابق سلمان الجميلي، وطرف يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتزعم تحالف القوى العراقية الذي لايزال منسجماً إلى حد كبير.

وأضافوا أن علاوي المتمسك بما يعده خيار المستقلين في حكومته التي اكتمل تشكيلها لا المتحاصيين مثلما هو واقع حال الحكومات السابقة لايزال يصر على استقلاليته في اختيار الوزراء دون محاصصات حزبية مع مراعاة نسب المكونات العراقية.

وفيما يبدو أن الكرد حسموا خلافاتهم البينية من أجل مصلحة الإقليم الكردي الفيدرالي والذي يتمتع بصلاحيات واسعة، فإن الخلاف داخل البيت السني انعكس على البرلمان ذاته لجهة عقد الجلسة غداً أم لا، خصوصاً بين رئيس البرلمان والزعيم السني البارز محمد الحلبوسي والنائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي الصدري البارز حسن الكعبي.

وكان الكعبي أعلن في بيان أن الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأضاف أنه بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية، مبيناً أن المجلس ورئاسته ملزمون بعقد الجلسة.

وأوضح الكعبي أن من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض إلى المساءلة القانونية، مشدداً على أنه لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية.

في مقابل ذلك، أعلن الحلبوسي أن رئاسة البرلمان لم تعدد موعد الجلسة الاستثنائية، مضيفاً في تصريح متلفز: يجب أن يكون موقف القوى السياسية واضحاً تجاه الحكومة كما يجب تسليم المنهاج الوزاري قبل يومين من انعقاد الجلسة الاستثنائية.

وأوضح الحلبوسي أنه بعد وصول المنهاج الوزاري يتم تشكيل لجنة نيابية برئاسة أحد نواب رئيس البرلمان لتقييم البرنامج الوزاري.