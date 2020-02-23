العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من إيران

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، بتفويض الجهات المعنية بقرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من إيران كأحد الاجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.



وأوضح مكتب عبد المهدى ، فى بيان، أن رئيس الوزراء‎ عادل عبد المهدى ترأس ، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديوانى ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى العراق وعدد من المسؤولين.



وأضاف أنه جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة فى جميع المحافظات والمنافذ الحدودية ، مبينا أن عبد المهدى شكر الجهود التى تقدم من قبل وزارتى الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى.



وأكد عبد المهدى على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض ، موجها بـ"تفويض الخلية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين ، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات"، وكانت السلطات الايرانية المختصة قد أعلنت ، فى وقت سابق ، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض فى ايران إلى 6 حالات.





