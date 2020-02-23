بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
حقوق الانسان النيابية تحذر من خطورة كورونا.. وتطالب الصحة والتربية بالتثقيف نائب :دعوة علاوي لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته مخالفة قانونية صريحـة نائب يدعو علاوي لتقديم كابينة وزارية توافقية توحد الجميع ووتوافق مع رغبة ومطالب المتظاهرين طارق حرب : الحلبوسي لا يملك الصلاحية بتغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا اليها عبد المهدي نائب عن التغيير: لن اصوت على كابينة علاوي ومعظم الاسماء حزبیة ومن مزدوجي الجنسیة نائب يطالب باسناد بعض الحقائب الوزارية للمتظاهرين من اصحاب الخبرة والشهادة باتجاه المحافظين للفوز في انتخابات إيران.. هل يتجرع خامنئي كأس السم ؟ الأمور تصل إلى حافة الهاوية.. جدل سياسي حاد يسبق جلسة برلمان الحلبوسي متظاهرو العراق يستعدون لمليونية 25 فبراير.. والصدر يهدد بالنزول إلى الشارع العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 شباط 2020 09:47 ص

العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من إيران

عادل عبد المهدي
وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، بتفويض الجهات المعنية بقرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من إيران كأحد الاجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مكتب عبد المهدى ، فى بيان، أن رئيس الوزراء‎ عادل عبد المهدى ترأس ، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديوانى ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى العراق وعدد من المسؤولين.

وأضاف أنه جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة فى جميع المحافظات والمنافذ الحدودية ، مبينا أن عبد المهدى شكر الجهود التى تقدم من قبل وزارتى الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى.

وأكد عبد المهدى على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض ، موجها بـ"تفويض الخلية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين ، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات"،  وكانت السلطات الايرانية المختصة قد أعلنت ، فى وقت سابق ، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض فى ايران إلى 6 حالات.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

تربية الديوانية تطلق حملة توعوية تجنب الإصابة بفيروس كورونا 23 شباط 2020 10:56 ص

لؤي الياسري مجافظ النجف

النجف تستنكر تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شبابها 23 شباط 2020 01:03 ص

كورونا

هيئة المنافذ الحدودية تطالب المواطنين بعدم السفر إلى إيران 23 شباط 2020 12:17 ص

الحكومة

عبد المهدي يوجه بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران 22 شباط 2020 11:53 م

قطع أثرية

وزارة السياحة تستعيد 400 قطعة أثرية 22 شباط 2020 07:13 م

4e84dbe7-a1c7-482d-a86f-bf8a871106ba

إقليم كردستان يحجر ٢٠٠ مواطنا عادوا من إيران بسبب "كورونا" 22 شباط 2020 01:35 م

كردستان

سلطات إقليم كردستان تغلق معابرها مع إيران 21 شباط 2020 04:30 م

الذهب

الذهب يقفز لأعلى مستوى له منذ سبعة أعوام بسبب كورونا 21 شباط 2020 02:29 م

التعليقات