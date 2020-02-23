بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
متظاهرو العراق يوجهون رسالة نارية: #راجعيلكم_بمليونية في 25 فبراير الجاري غموض مصير حكومة محمد علاوي.. وتضارب بين الحلبوسي والكعبي علاوي يثير خلافات سياسية محتدمة.. والتحالفات السياسية باتت على وشك تصدع جديد مراقبون ينتقدون محاصصة حكومة علاوي.. ومواجهات في ساحة الخلاني احتجاجات الشعب العراقي.. تضع نهاية مشروع نظام الملالي الإيراني في العراق نائب سابق : حكومة علاوي لايمكن ان تكون مستقلة .. ولا تابعة للاحزاب !! سلطات إقليم كردستان تغلق معابرها مع إيران رغم احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب.. استمرار "بيع وشراء" المناصب في العراق احتجاجات العراق.. تكسر التزمت الاجتماعي وتوقف سطوة الأحزاب الدينية محاصصة الحلبوسي والقوى السياسية.. تؤكد زيف شعارات الوقوف مع المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 12:42 ص

ائتلاف الوطنية يعلن تأييده لتظاهرة الثلاثاء المقبل

اياد علاوي
أعلن زعيم ائتلاف الوطنية، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، اليوم السبت تأييده لتظاهرة يوم الثلاثاء المقبل، واصفا إياها بـ "الرد الأفضل" على سياسات المحاصصة.
وقال علاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن "العراق على موعد جديد مع أبنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع".
وأضاف علاوي أن "تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون أفضل رد على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالميليشيات أوالارتهان للنفوذ الخارجي".
يُشار إلى أن عدداً من النشطاء والمعتصمين في ساحات التظاهر، قد دعوا إلى الخروج في تظاهرة كبيرة يوم الثلاثاءالمقبل، رداً على ما أسموها بالمحاصصة وتقسيم المناصب في الحكومة الجديدة.
وكان علاوي استقال من عضوية مجلس النواب العراقي في العاشر من الشهر الماضي بسبب فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جواد الموسوي

نائب يطالب بتمديد العطلة الربيعية بسبب مرض كورونا 23 شباط 2020 12:09 ص

الحشد الشعبي الطائفي

فصائل من الحشد الشعبي تنفي علمها بتنصيب بديل بديل عن المهندس 22 شباط 2020 11:34 م

النائب هشام السهيل

السهيل يطالب علاوي بإعادة الحوار مع مكونات المجتمع 22 شباط 2020 11:11 م

علاوي

نائب: الطريقة التي يتعامل بها علاوي لا تلبي مطالب الشعب 22 شباط 2020 10:20 م

هوشيار عبد الله

نائب يكشف سبب عدم تصويته على حكومة علاوي 22 شباط 2020 09:27 م

مقتدى الصدر متوعدا العراقيين

الصدر: يهدد بتنظيم احتجاجات فى حال رفض حكومة علاوي 22 شباط 2020 07:06 م

مظاهرات

متظاهرون يدعون لمليونية الثلاثاء المقبل 22 شباط 2020 06:55 م

ذي قار

محافظة ذي قار تنفي تسجيل حالة اشتباه أو إصابة بكورونا 22 شباط 2020 03:06 م

التعليقات