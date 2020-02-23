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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 12:26 ص

إرسال طائرة لإخلاء طفل أردني من أربيل

طائرة إيرانية
بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني، السبت، بإرسال طائرة من نوع (C130) مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية إلى مدينة أربيل في العراق؛ لإخلاء الطفل الأردني هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، إلى مستشفى الخالدي".
وعبر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
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