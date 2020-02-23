إرسال طائرة لإخلاء طفل أردني من أربيل

بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني، السبت، بإرسال طائرة من نوع (C130) مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية إلى مدينة أربيل في العراق؛ لإخلاء الطفل الأردني هاشم عبد الرحيم يوسف حسن، إلى مستشفى الخالدي".

وعبر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.