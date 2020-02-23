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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 12:17 ص

هيئة المنافذ الحدودية تطالب المواطنين بعدم السفر إلى إيران

كورونا
طالبت اللجنة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، السبت، المواطنين بعدم السفر إلى إيران، إثر تسجيل حالات وفاة ومصابين بالفيروس القاتل في البلد الأخير.
وأكدت اللجنة التي تضم وزارة الصحة وهيئة المنافذ الحدودية ووزارات أخرى معنية، الإبقاء على الحركة التجارية بين البلدين، شريطة إخضاع سائقي الشاحنات للفحص الطبي.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان، إن اللجنة "تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم".
وأضافت أن "الحركة التجارية بين البلدين مستمرة، شريطة إخضاع أصحاب المركبات (السائقين) المعنيين بالتبادل التجاري، للفحص الطبي".
ووجهت اللجنة وفقا للبيان، "دعوة رسمية لوزير الصحة الإيراني لزيارة العراق، والوقوف على آخر المستجدات الصحية، وإجراءاتهم المتخذة لمكافحة الفيروس".
والخميس، أعلنت السلطات العراقية حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد من المعابر الحدودية لمدة 3 أيام، للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا.
كما قررت محافظة ميسان في اليوم ذاته، إغلاقا كاملا لمعبر "الشيب" الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر، فيما علّقت وزارة النقل رحلات الخطوط الجوية من مطاري بغداد والنجف من وإلى إيران، حتى إشعار آخر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.
وتقول الحكومة العراقية إنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس حتى السبت.
وتزامنا مع القرار العراقي ذكر التلفزيون الإيراني السبت أن مسؤولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
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