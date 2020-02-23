نائب يطالب بتمديد العطلة الربيعية بسبب مرض كورونا

قدم النائب جواد الموسوي، السبت، مقترحا لتمديد العطلة الربيعية أسبوع واحد بسبب مرض كورونا.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "لخطورة الوضع الحالي صحيا نقترح على وزارة التربية تمديد العطلة الربيعية أسبوع واحد لحين دراسة وتدقيق اوضاع العراق والدول المجاورة فيما يخص فيروس كورونا".



وشدد الموسوي على "ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية اللازمة لمنع دخوله إلى العراق وانتشاره".



وأعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.