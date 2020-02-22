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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 11:53 م

عبد المهدي يوجه بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران

الحكومة
وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، بتفويض الجهات المعنية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران، فيما قدم وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي عرضا تفصيليا عن الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء ‎ عادل عبدالمهدي، مساء اليوم، ترأس الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديواني لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وعدد من المسؤولين".

واضاف انه "جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية"، مبينا ان "عبد المهدي شكر الجهود التي تقدم من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى".

وأكد عبد المهدي "على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض"، موجها بـ"تفويض الخلية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".


‏‎وقدم وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي عرضا تفصيليا عن الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة سيما بعد ظهور إصابات وحدوث وفيات في إيران وسبل حماية المجتمع العراقي، مع الأخذ بنظر الاعتبار التبادل التجاري وحركة الزائرين بين البلدين في المناسبات الدينية، ‎مؤكدا "عدم تسجيل اية اصابة في جميع مناطق العراق، ومن ضمنها اقليم كردستان".

‏‎من جانبه، بين مدير مكتب منظمة الصحة العالمية ادهم رشاد "الموقف الوبائي للمرض على مستوى منطقة دول شرق المتوسط ومستوى التعاون والدعم لجهود الحكومة العراقية ووزارة الصحة في التعامل مع المرض".

وبحسب البيان فقد "وتم تقديم عدة مقترحات لتوفير بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع الازمة وبشكل عاجل ووافق رئيس مجلس الوزراء على تلبيتها بالسرعة الممكنة".
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أخر تعديل: الأحد، 23 شباط 2020 12:10 ص
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