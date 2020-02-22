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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 10:20 م

نائب: الطريقة التي يتعامل بها علاوي لا تلبي مطالب الشعب

علاوي
اعتبر النائب الشيخ رياض التميمي، السبت، أن الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مدعاة للقلق ولا تلبي مطالب الشعب.
وقال التميمي في بيان، إن "الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء المكلف مدعاة للقلق ولا تلبي مطالب الشعب"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين التي رسمت خارطة طريق واضحة لادارة الدولة".






وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.
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