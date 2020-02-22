الحشد الشعبي يعلن عن اعتقال منسق تنظيم ”داعش“

أعلنت قيادة عمليات نينوى، شمال العراق اليوم السبت، اعتقال منسق تنظيم ”داعش“ خارج العراق وذلك في عملية أمنية في مدينة الموصل.

وذكرت القيادة في بيان لها، أن ”قوة خاصة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وباسناد من اللواء 33 التابع لقيادة العمليات نفذت عملية أمنية نوعية ومحكمة، أسفرت عن اعتقال مسؤول ما يسمى بديوان العشائر للمجاميع والمنسق للتنظيم خارج العراق“، دون أن يذكره بالإسم.

وأكدت قيادة عمليات نينوى، أن ”العملية الأمنية استندت إلى معلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل“.

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