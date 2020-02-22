نائب يكشف سبب عدم تصويته على حكومة علاوي

اكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، البست، أنه لن يصوت على كابينة محمد توفيق علاوي، مشيراً الى أن معظم الاسماء حزبیة ومن مزدوجي الجنسیة.



وقال عبد الله في تغريدة له على "تويتر"، إن "الذین جاءوا بعلاوي هم اطراف (او اشخاص!) سیاسیة (شیعیة،سنیة،کردیة)، لأن معظم الاسماء المتسربة اهواؤهم حزبیة واضحة ومن مزدوجي الجنسیة".



وأضاف أنه "حتی الان لا اعرف برنامج الحکومة القادمة، لأني أرى أمامي تكرارا واضحا لحكومة عبد المهدي، لذلك لن اصوت لهذە الکابینة قطعا".















وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.